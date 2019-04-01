Начальница отделения «Почты России» обнаружила недостачу и подожгла здание

Хабаровском крае задержана начальница отделения « Почты России » в селе Кукан по подозрению по части 2 статьи 167 УК («Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога»), говорится на сайте регионального управления МВД.

Как поясняют в ведомстве, мотивом поджога для 29-летней женщины стало «желание скрыть недостачу товарно-материальных ценностей и денежных средств».

Ущерб зданию оценили в два миллиона рублей. Сумма недостачи не уточняется.

В отношении сотрудницы почтового отделения избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В конце февраля стало известно о самоубийстве почтальона Усть-Катава (Челябинская область) после допроса в отделе полиции, куда его вызвали в качестве свидетеля по делу о краже из отделения «Почты России» 22 миллионов рублей. Как рассказала его жена, погибший был мнительным человеком и «принимал близко к сердцу всю эту ситуацию». По информации источника Ura.ru, почтальон «не выдержал пресса» на допросе в полиции, хотя прошел проверку на полиграфе. «При этом пожаловался супруге, что боится, что ограбление могут повесить на него», — рассказал источник издания.