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Начальница отделения «Почты России» обнаружила недостачу и подожгла здание 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
В Хабаровском крае задержана начальница отделения «Почты России» в селе Кукан по подозрению по части 2 статьи 167 УК («Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога»), говорится на сайте регионального управления МВД.
Как поясняют в ведомстве, мотивом поджога для 29-летней женщины стало «желание скрыть недостачу товарно-материальных ценностей и денежных средств».
Ущерб зданию оценили в два миллиона рублей. Сумма недостачи не уточняется.
В отношении сотрудницы почтового отделения избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
В конце февраля стало известно о самоубийстве почтальона Усть-Катава (Челябинская область) после допроса в отделе полиции, куда его вызвали в качестве свидетеля по делу о краже из отделения «Почты России» 22 миллионов рублей. Как рассказала его жена, погибший был мнительным человеком и «принимал близко к сердцу всю эту ситуацию». По информации источника Ura.ru, почтальон «не выдержал пресса» на допросе в полиции, хотя прошел проверку на полиграфе. «При этом пожаловался супруге, что боится, что ограбление могут повесить на него», — рассказал источник издания.
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Пожары , Криминал , Происшествия , Почта России , Хабаровский Край
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