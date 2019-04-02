Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Китае 30 человек погибли во время тушения лесного пожара 

Российская Газета + ещё 3 17 минут назад
Фото: ТАСС
В Китае число жертв лесного пожара в юго-западной провинции Сычуань достигло 30 человек. Об этом заявили в пожарном управлении КНР.
Все погибшие были задействованы в тушении пожара, который вспыхнул в субботу недалеко от населенного пункта Ялунцзян в Ляншань-Ийском автономном районе, пишет РИА Новости. Всего на борьбу с огнем были мобилизованы почти 700 человек.
После того, как из-за сильного ветра огонь резко сменил скорость и направление распространения, 30 пожарных пропали без вести. После двух дней поисков все пропавшие были признаны погибшими.
Уточняется, что трое из них — числились сотрудниками местного пожарного отделения, остальные 27 погибших были членами специализированной группы по предупреждению и ликвидации лесных пожаров.
Борьба с огнем в провинции Сычуань продолжается.
Российская Газета: последние новости
Как на Ямале спасают дома от разрушения из-за таяния вечной мерзлоты В Перу в результате пожара в автобусе погибли не менее 20 человек Девять человек стали жертвами семейной ссоры в Иране
Пожары , РИА Новости , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы итоги выборов на Украине: не обошлось без сенсаций
Тимошенко лишили права на второй тур выборов9
«Не хотим еще одной холодной войны»70
Названа причина крушения самолета совладелицы S77
Новый Трамп: Зеленский — кандидат от России?4
Видео
Олигархи «крышуют»: Порошенко надавил на больное
Украина В мире
«Части моста рушатся»: главный миф из Крыма
Общество
Последний шанс: ЦИК раскрыл новые данные
Украина В мире
Тайна раскрыта: названа причина ухода Началовой
Шоу-бизнес Статьи
Случайные свидетели спасли старика от самоубийства
Происшествия В мире
Меркель обратилась к Порошенко после выборов
Европа В мире
«Все комики и клоуны, кроме Зеленского»
Украина В мире
Чем запомнился первый тур президентских выборов на Украине
В мире Украина
Опасность рядом: ЦИК обнародовал новые результаты
Украина В мире
Эксперт объяснил опасный маневр польского Ми-24
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение