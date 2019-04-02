В Китае 30 человек погибли во время тушения лесного пожара

Китае число жертв лесного пожара в юго-западной провинции Сычуань достигло 30 человек. Об этом заявили в пожарном управлении КНР.

Все погибшие были задействованы в тушении пожара, который вспыхнул в субботу недалеко от населенного пункта Ялунцзян в Ляншань-Ийском автономном районе, пишет РИА Новости. Всего на борьбу с огнем были мобилизованы почти 700 человек.

После того, как из-за сильного ветра огонь резко сменил скорость и направление распространения, 30 пожарных пропали без вести. После двух дней поисков все пропавшие были признаны погибшими.

Уточняется, что трое из них — числились сотрудниками местного пожарного отделения, остальные 27 погибших были членами специализированной группы по предупреждению и ликвидации лесных пожаров.

Борьба с огнем в провинции Сычуань продолжается.