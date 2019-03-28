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Стали известны причины взрыва 15 автомашин на Кировоградщине 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Jason Bolonski / flickr
Прокуратура Кировоградской области сообщила, что взрывы в Кропивницком на газозаправочной станции произошли из-за нарушения техники безопасности при транспортировке и перекачке газа. Об этом в четверг, 28 марта, информирует пресс-служба прокуратуры.
Пожар с последующим взрывом на автомобильной стоянке по улице Киевская в Кропивницком произошел 27 марта. Загорелись пять грузовиков и десять легковых автомобилей. Пожар ликвидировали, но в результате происшествия пострадали четыре человека.
«Установлено, что чрезвычайное происшествие случилось на прилегающей к газовой заправочной станции территории и не связано с ее деятельностью. Масштабные взрывы стали следствием нарушения техники безопасности во время транспортировки и перекачки газа между двумя субъектами хозяйствования с использованием автоцистерн», — говорится в сообщении.
В прокуратуре Кировоградской области отметили, что взяли на контроль ход досудебного расследования по взрывам.
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Пожары , Происшествия , Генпрокуратура РФ
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