Стали известны причины взрыва 15 автомашин на Кировоградщине

Прокуратура Кировоградской области сообщила, что взрывы в Кропивницком на газозаправочной станции произошли из-за нарушения техники безопасности при транспортировке и перекачке газа. Об этом в четверг, 28 марта, информирует пресс-служба прокуратуры

Пожар с последующим взрывом на автомобильной стоянке по улице Киевская в Кропивницком произошел 27 марта. Загорелись пять грузовиков и десять легковых автомобилей. Пожар ликвидировали, но в результате происшествия пострадали четыре человека.

«Установлено, что чрезвычайное происшествие случилось на прилегающей к газовой заправочной станции территории и не связано с ее деятельностью. Масштабные взрывы стали следствием нарушения техники безопасности во время транспортировки и перекачки газа между двумя субъектами хозяйствования с использованием автоцистерн», — говорится в сообщении.

В прокуратуре Кировоградской области отметили, что взяли на контроль ход досудебного расследования по взрывам.