Год пожару в «Зимней вишне». СК опубликовал предварительные итоги расследования

Следственный комитет РФ в годовщину трагедии в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", где при пожаре погибли 60 человек, обнародовал предварительные итоги расследования.

"Бесчисленные нарушения при строительстве, пренебрежение элементарными противопожарными нормами, неработающая система пожаротушения — владельцы комплекса в погоне за прибылью пытались везде, где возможно, сократить расходы. И в первую очередь экономили на безопасности людей. [Имели место] сомнительные акты проверок, строительные проекты, которые не соблюдались, докладные, которые никуда не отправлялись", — говорится в видеосюжете, подготовленном СК.

"Следствие собрало базу, доказывающую: при таких собственниках "Зимняя вишня" была обречена на ЧП с самого первого дня своего существования. Вопрос стоял только один: когда полыхнет? Это случилось 25 марта 2018 года", — подчеркивается в видеосюжете.

800 томов дела

Общий объем материалов следствия составил более 800 томов, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко . Потерпевшими по делу признаны более 450 человек, из них 83 — родственники погибших в огне. В ходе следствия были проведены свыше 400 судебно-медицинских, медико-генетических и других экспертиз. Только осмотр площади пожара — более 17 тыс. кв. м — продолжался несколько суток.

"Группой из более ста следователей поминутно восстановлены события 25 марта 2018 года, выяснены причины, повлекшие десятки жертв, и собраны доказательства, подтверждающие выдвинутые следствием версии", — отметила представитель СК. В частности, как рассказал в видеосюжете руководитель следственной группы Рустам Габдулин, был проведен следственный эксперимент: 37 статистов были рассажены в схожем по размерам кинозале точно так же, как и погибшие в пожаре, был воспроизведен (с той же секунды, когда прозвучало известие о пожаре) шедший тогда мультфильм, чтобы определить с участием экспертов-фоноскопистов и психологов, могли ли зрители услышать информацию о пожаре и как они могли ее воспринять.

Посекундно воссоздавали картину действий пожарных расчетов и полученные данные сравнивали с данными камер видеонаблюдения в день трагедии. По словам Габдулина, законодательство в сфере противопожарной безопасности носит отсылочный характер, была проведена правовая экспертиза, чтобы понять, где и что было нарушено. "Ее заключение позволило определить, что правоотношения в этой области детально регламентированы. Исходя из этого, в совокупности с другими доказательствами следствие установило конкретные недостатки спасательной операции со стороны некоторых пожарных, а также факты непроведения руководством регионального МЧС проверок по соблюдению требований противопожарной безопасности и эксплуатации объекта с массовым пребыванием людей", — отметила Петренко.

"Следствием выявлены множественные нарушения при строительстве здания и факты пренебрежения правилами пожарной безопасности со стороны владельца комплекса и отдельных его сотрудников. Очевидно, что при проведении проверок и выдаче документов, подтверждающих соответствие реконструированного здания строительным правилам и нормам, сотрудники Госстройнадзора на многое закрыли глаза", — добавила представитель СК.

По ее словам, "в результате тщательного анализа всех обстоятельств произошедшего следствие четко определило круг лиц, чьи неверные действия и некомпетентные решения повлекли гибель людей".

Фигуранты дела

Петренко напомнила, что следователи СК в рамках трех уголовных дел привлекли к ответственности 15 человек. В зависимости от роли каждого, следствие вменяет им такие преступления, как нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве, халатность, растрата, злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество.

Следствие по первому делу было завершено еще в августе прошлого года. Обвиняемые — гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, инженер противопожарной системы этой компании (повар по образованию) Александр Никитин , сотрудник ЧОП Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания — основной собственник ТРЦ) Георгий Соболев и гендиректор комбината Юлия Богданова — знакомятся с материалами дела. Представитель СК отметила, что "фигуранты всячески затягивали эту процедуру, в связи с чем следствие было вынуждено неоднократно обращаться в суд с ходатайствами об ограничении срока ознакомления".

В декабре прошлого года знакомиться с материалами дела начал и начальник службы пожаротушения 1-го кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин. Также завершается расследование в отношении бывшего начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Григория Терентьева, начальника инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сына Эдуарда Комкова, заместителя начальника инспекции Госстройнадзора Светланы Шенгерей и гендиректора ООО "ИСК ресурс" Никиты Чередниченко.

15-м фигурантом стал прежний гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеслав Вишневский , который в 2016 году покинул Россию и, по данным СК, жил в Испании. Он был объявлен в международный розыск по обвинению в даче взятки в размере 7 млн рублей начальнику инспекции Госстройнадзора за незаконные действия, в том числе при реконструкции ТРЦ "Зимняя вишня". Он был задержан в Польше, прорабатывается вопрос о его экстрадиции.

Габдулин сообщил, что в ходе следствия были получены ответы на многие вопросы, в том числе о том, почему люди не покинули кинозал (там погибли 37 человек, еще 23 погибших были обнаружены у закрытого на замок эвакуационного выхода). В сюжете не приводятся конкретные ответы, полученные следствием, они будут озвучены, вероятно, уже в суде.

СК пока не озвучивает и причину пожара. Но ранее эксперты сообщали, что к возгоранию могло привести короткое замыкание в светильнике над детским сухим бассейном.

Представитель СК уточнила, что "работа продолжается по всем направлениям, не только с целью установить всех причастных к гибели людей, но и чтобы помочь людям в восстановлении справедливости". Следователи помогли потерпевшим подготовить гражданские иски о возмещении ущерба, в том числе морального вреда, более чем на 2 млрд рублей. В ходе следствия было арестовано имущество обвиняемых на 700 млн рублей.

Выводы МЧС и изменения законов

Впервые в истории к уголовной ответственности привлечены пожарные за действия по тушению пожара и спасению людей.

Как сообщил замдиректора департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС Сергей Сивенков, за этот год министерством сделан анализ действий пожарных при тушении возгорания в "Зимней вишне". "В той ситуации, в которой они оказались, пожарные действовали соответственно ситуации", — сказал Сивенков.

Он также сообщил, что после пожара в "Зимней вишне" МЧС резко увеличивает численность дежурных караулов и количество тактических занятий в зданиях с массовым пребыванием людей.

После кемеровской трагедии была проведена также ревизия законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, уже в ближайшее время в него будут внесены изменения, подготовленные в том числе Государственной думой . На рассмотрении Госдумы находится законопроект, возвращающий МЧС право участвовать в приемке объектов строительства, из которой пожарные инспекторы были исключены более десяти лет назад. Кроме того, будет дано четкое определение термину "объект с массовым пребыванием людей". МЧС получит право проверять эти здания целиком, независимо от количества юридических лиц, которые им владеют или арендуют в нем помещения.