Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Год пожару в «Зимней вишне». СК опубликовал предварительные итоги расследования 

ТАСС 1 час назад
Следственный комитет РФ в годовщину трагедии в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", где при пожаре погибли 60 человек, обнародовал предварительные итоги расследования.
"Бесчисленные нарушения при строительстве, пренебрежение элементарными противопожарными нормами, неработающая система пожаротушения — владельцы комплекса в погоне за прибылью пытались везде, где возможно, сократить расходы. И в первую очередь экономили на безопасности людей. [Имели место] сомнительные акты проверок, строительные проекты, которые не соблюдались, докладные, которые никуда не отправлялись", — говорится в видеосюжете, подготовленном СК.
"Следствие собрало базу, доказывающую: при таких собственниках "Зимняя вишня" была обречена на ЧП с самого первого дня своего существования. Вопрос стоял только один: когда полыхнет? Это случилось 25 марта 2018 года", — подчеркивается в видеосюжете.
800 томов дела
Общий объем материалов следствия составил более 800 томов, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек, из них 83 — родственники погибших в огне. В ходе следствия были проведены свыше 400 судебно-медицинских, медико-генетических и других экспертиз. Только осмотр площади пожара — более 17 тыс. кв. м — продолжался несколько суток.
"Группой из более ста следователей поминутно восстановлены события 25 марта 2018 года, выяснены причины, повлекшие десятки жертв, и собраны доказательства, подтверждающие выдвинутые следствием версии", — отметила представитель СК. В частности, как рассказал в видеосюжете руководитель следственной группы Рустам Габдулин, был проведен следственный эксперимент: 37 статистов были рассажены в схожем по размерам кинозале точно так же, как и погибшие в пожаре, был воспроизведен (с той же секунды, когда прозвучало известие о пожаре) шедший тогда мультфильм, чтобы определить с участием экспертов-фоноскопистов и психологов, могли ли зрители услышать информацию о пожаре и как они могли ее воспринять.
Посекундно воссоздавали картину действий пожарных расчетов и полученные данные сравнивали с данными камер видеонаблюдения в день трагедии. По словам Габдулина, законодательство в сфере противопожарной безопасности носит отсылочный характер, была проведена правовая экспертиза, чтобы понять, где и что было нарушено. "Ее заключение позволило определить, что правоотношения в этой области детально регламентированы. Исходя из этого, в совокупности с другими доказательствами следствие установило конкретные недостатки спасательной операции со стороны некоторых пожарных, а также факты непроведения руководством регионального МЧС проверок по соблюдению требований противопожарной безопасности и эксплуатации объекта с массовым пребыванием людей", — отметила Петренко.
"Следствием выявлены множественные нарушения при строительстве здания и факты пренебрежения правилами пожарной безопасности со стороны владельца комплекса и отдельных его сотрудников. Очевидно, что при проведении проверок и выдаче документов, подтверждающих соответствие реконструированного здания строительным правилам и нормам, сотрудники Госстройнадзора на многое закрыли глаза", — добавила представитель СК.
По ее словам, "в результате тщательного анализа всех обстоятельств произошедшего следствие четко определило круг лиц, чьи неверные действия и некомпетентные решения повлекли гибель людей".
Фигуранты дела
Петренко напомнила, что следователи СК в рамках трех уголовных дел привлекли к ответственности 15 человек. В зависимости от роли каждого, следствие вменяет им такие преступления, как нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве, халатность, растрата, злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество.
Следствие по первому делу было завершено еще в августе прошлого года. Обвиняемые — гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, инженер противопожарной системы этой компании (повар по образованию) Александр Никитин, сотрудник ЧОП Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания — основной собственник ТРЦ) Георгий Соболев и гендиректор комбината Юлия Богданова — знакомятся с материалами дела. Представитель СК отметила, что "фигуранты всячески затягивали эту процедуру, в связи с чем следствие было вынуждено неоднократно обращаться в суд с ходатайствами об ограничении срока ознакомления".
В декабре прошлого года знакомиться с материалами дела начал и начальник службы пожаротушения 1-го кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин. Также завершается расследование в отношении бывшего начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Григория Терентьева, начальника инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сына Эдуарда Комкова, заместителя начальника инспекции Госстройнадзора Светланы Шенгерей и гендиректора ООО "ИСК ресурс" Никиты Чередниченко.
15-м фигурантом стал прежний гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеслав Вишневский, который в 2016 году покинул Россию и, по данным СК, жил в Испании. Он был объявлен в международный розыск по обвинению в даче взятки в размере 7 млн рублей начальнику инспекции Госстройнадзора за незаконные действия, в том числе при реконструкции ТРЦ "Зимняя вишня". Он был задержан в Польше, прорабатывается вопрос о его экстрадиции.
Габдулин сообщил, что в ходе следствия были получены ответы на многие вопросы, в том числе о том, почему люди не покинули кинозал (там погибли 37 человек, еще 23 погибших были обнаружены у закрытого на замок эвакуационного выхода). В сюжете не приводятся конкретные ответы, полученные следствием, они будут озвучены, вероятно, уже в суде.
СК пока не озвучивает и причину пожара. Но ранее эксперты сообщали, что к возгоранию могло привести короткое замыкание в светильнике над детским сухим бассейном.
Представитель СК уточнила, что "работа продолжается по всем направлениям, не только с целью установить всех причастных к гибели людей, но и чтобы помочь людям в восстановлении справедливости". Следователи помогли потерпевшим подготовить гражданские иски о возмещении ущерба, в том числе морального вреда, более чем на 2 млрд рублей. В ходе следствия было арестовано имущество обвиняемых на 700 млн рублей.
Выводы МЧС и изменения законов
Впервые в истории к уголовной ответственности привлечены пожарные за действия по тушению пожара и спасению людей.
Как сообщил замдиректора департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС Сергей Сивенков, за этот год министерством сделан анализ действий пожарных при тушении возгорания в "Зимней вишне". "В той ситуации, в которой они оказались, пожарные действовали соответственно ситуации", — сказал Сивенков.
Он также сообщил, что после пожара в "Зимней вишне" МЧС резко увеличивает численность дежурных караулов и количество тактических занятий в зданиях с массовым пребыванием людей.
После кемеровской трагедии была проведена также ревизия законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, уже в ближайшее время в него будут внесены изменения, подготовленные в том числе Государственной думой. На рассмотрении Госдумы находится законопроект, возвращающий МЧС право участвовать в приемке объектов строительства, из которой пожарные инспекторы были исключены более десяти лет назад. Кроме того, будет дано четкое определение термину "объект с массовым пребыванием людей". МЧС получит право проверять эти здания целиком, независимо от количества юридических лиц, которые им владеют или арендуют в нем помещения.
Главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору — директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев сообщил, что министерство также готовит законопроект, разрешающий внезапный профилактический осмотр всех объектов с массовым пребыванием людей вне рамок надзорных мероприятий. По словам Еникеева, инспектор сможет прийти как обычный человек, а при наличии видимых правонарушений обратиться в прокуратуру и инициировать внеплановые проверки. Кроме того, плановые проверки объектов с массовым пребыванием людей будут проводиться вдвое чаще — раз в два года.
ТАСС: последние новости
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Омске В Оренбургской области предложили открыть музей космонавтики в здании, где учился Гагарин Пожар на стройке возле рынка в Уссурийске ликвидировали
Комментарии8
Пожары , Видео , Вячеслав Вишневский , Светлана Петренко , Александр Никитин , Генпрокуратура РФ , МЧС , Госдума , СКР
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Массовое отравление водой: сотня россиян в больнице
Происшествия
Полина Гагарина чудом вернулась из Китая в Россию
Шоу-бизнес
Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов уродами
В мире
Порошенко обвинили в убийстве брата
В мире Украина
Взрыв в Киеве: погиб гражданин России
Происшествия Пожары
Муж протаранил свой дом самолетом для убийства жены
Происшествия Катастрофы
На главу МИД Финляндии совершено нападение
Происшествия
Назарбаев позвонил Путину «за пару часов» до отставки
Политика СНГ
Бедствие лайнера: кого удалось спасти
Происшествия Катастрофы
«У гроба карманов нет»: Баскова хотели подсадить на гормоны
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение