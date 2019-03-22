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Губернатор рассказал о судьбе мальчика, выпавшего из окна «Зимней вишни» 

Российская Газета + ещё 24 34 минуты назад
Фото: Москва24
Здоровье 11-летнего мальчика, потерявшего при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» родителей и маленькую сестру, полностью восстановилось.
Мальчик находится под опекой родной бабушки.
— Он — большой молодец! Он учится, занимается спортом, радует своих бабушек, серьезно готовится к поступлению в наше Президентское кадетское училище, — рассказал РИА Новости губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Напомним, школьник отдыхал в ТРЦ «Зимняя вишня» вместе с мамой, папой и двухлетней сестренкой. Он единственный из семьи, кто смог спастись из горящего здания. Когда начался пожар, отец ребенка разбил окно и вытолкнул сына наружу. Мальчик упал на землю с высоты 4 этажа и получил тяжелые травмы.
Медики диагностировали у ребенка отравление продуктами горения, ушиб печени, сердца, почек, легких, переломы и раны. Несколько дней ребенок находился в реанимации, его подключили к аппарату ИВЛ. Но врачам удалось спасти его жизнь — мальчик пробыл в стационаре месяц и пошел на поправку.
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Пожары , РИА Новости
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