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В Дагестане ликвидирован пожар, сгорело около 30 домов 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: ТАСС
В дагестанском селе Тисси-Ахитли потушили мощный пожар, в результате которого сгорели три десятка домов и построек.
Возгорание в селе Тисси-Ахитли в Дагестане ликвидировано, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы администрации района Магомеда Исаева.
«По предварительным данным, сгорели около 30 домой и мелких, и больших строений. Пожар практически потушен. Люди с ведрами дежурят, чтобы не допустить повторного возгорания», — пояснил он.
По словам Исаева, столько домов сгорело по нескольким причинам: расположение домов — террасное, а село находится на берегу реки, откуда дует ветер.
Ранее сообщалось, что в Цумадинском районе Дагестана горят шесть жилых домов. Затем пожар в селе Тисси-Ахитли распространился на площадь около 2,5 тысяч кв.м.
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Пожары , Интерфакс , Республика Дагестан
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