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Специалисты рассматривают несколько версий пожара в дагестанском селе 

ТАСС + ещё 41 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Специалисты рассматривают несколько версий пожара, охватившего несколько десятков домов и строений в селе Тисси-Ахитли в Цумадинском районе Дагестана. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"Основой пока нет. Среди рассматриваемых версий, в том числе, — неосторожное обращение с огнем, а также короткое замыкание, неисправность электрооборудования, то есть электротехническая версия", — сказал источник. По его словам, говорить более точно о причинах пожара можно будет только после его ликвидации.
Собеседник агентства уточнил, что, по предварительным данным, пожар вспыхнул в одном из домов и стремительно распространился, чему способствовала в первую очередь плотная застройка, характерная для таких населенных пунктов Дагестана.
По данным местных властей, в селе сгорели 25 домов и строений. В экстренных службах уточнили, что ущерб еще предстоит подсчитать. "Предварительно огнем уничтожены или повреждены 15-20 жилых домов и столько же нежилых построек", — сказал источник.
По информации МЧС, информация о пожаре поступила в 21:10 мск. Ровно через два часа, в 23:10 мск, была объявлена локализация пожара. Населенный пункт находится в труднодоступном месте, горном районе. В пресс-службе МЧС России сообщили, что предварительная общая площадь пожара — 2500 кв. м. В министерстве отметили, что тушение пожара ведется в том числе с привлечением добровольцев.
Всего в селе 85 домов, большинство из них удалось отстоять от огня. Глава района Анваргаджи Вечедов ранее сообщил ТАСС, что всего в тушении пожара задействовано около 1 тыс. человек, подавляющее большинство — местное население. По предварительным данным, никто из них не пострадал.
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Пожары , Катастрофы , Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Республика Дагестан
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