Специалисты рассматривают несколько версий пожара в дагестанском селе

Специалисты рассматривают несколько версий пожара, охватившего несколько десятков домов и строений в селе Тисси-Ахитли в Цумадинском районе Дагестана . Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Основой пока нет. Среди рассматриваемых версий, в том числе, — неосторожное обращение с огнем, а также короткое замыкание, неисправность электрооборудования, то есть электротехническая версия", — сказал источник. По его словам, говорить более точно о причинах пожара можно будет только после его ликвидации.

Собеседник агентства уточнил, что, по предварительным данным, пожар вспыхнул в одном из домов и стремительно распространился, чему способствовала в первую очередь плотная застройка, характерная для таких населенных пунктов Дагестана.

По данным местных властей, в селе сгорели 25 домов и строений. В экстренных службах уточнили, что ущерб еще предстоит подсчитать. "Предварительно огнем уничтожены или повреждены 15-20 жилых домов и столько же нежилых построек", — сказал источник.

По информации МЧС, информация о пожаре поступила в 21:10 мск. Ровно через два часа, в 23:10 мск, была объявлена локализация пожара. Населенный пункт находится в труднодоступном месте, горном районе. В пресс-службе МЧС России сообщили, что предварительная общая площадь пожара — 2500 кв. м. В министерстве отметили, что тушение пожара ведется в том числе с привлечением добровольцев.