В Башкирии при пожаре в жилом доме погибли три человека

Три человека, в том числе полуторагодовалый ребенок, погибли в результате пожара в жилом доме в Башкирии , сообщила пресс-служба регионального главка МЧС

Согласно данным, сообщение о пожаре в бревенчатом жилом доме в Идельбаково Зианчуринского района поступило в воскресенье в 13.30 (мск).

"В ходе разбора места пожара обнаружены тела троих погибших: 34-летней женщины, ее полуторагодовалого сына, а также мужчины, личность которого устанавливается", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Добавляется, что с места пожара была госпитализирована 51-летняя женщина, кроме того, еще двое детей погибшей смогли самостоятельно покинуть дом.