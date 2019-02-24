Три человека, в том числе полуторагодовалый ребенок, погибли в результате пожара в жилом доме в Башкирии, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Согласно данным, сообщение о пожаре в бревенчатом жилом доме в Идельбаково Зианчуринского района поступило в воскресенье в 13.30 (мск).
"В ходе разбора места пожара обнаружены тела троих погибших: 34-летней женщины, ее полуторагодовалого сына, а также мужчины, личность которого устанавливается", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Добавляется, что с места пожара была госпитализирована 51-летняя женщина, кроме того, еще двое детей погибшей смогли самостоятельно покинуть дом.
"В настоящее время пожар локализован, проводятся работы по тушению и проливке конструкций… После завершения работ по ликвидации пожара, к работе преступят сотрудники следственно-оперативной группы. Им предстоит установить причины случившегося", — подчеркивается в сообщении.