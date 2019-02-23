Трехлетний ребенок погиб при пожаре в Севастополе

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Севастополю проводится проверка по факту смерти трехлетнего ребенка. Установлено, что сегодня в квартире дома на улице Терлецкого в результате пожара погиб трехлетний мальчик", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент пожара родители ребенка были на работе, за ним присматривала бабушка. В настоящее время женщина находится в больнице.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.