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Трехлетний ребенок погиб при пожаре в Севастополе 

ТАСС + ещё 2 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Следователи начали проверку по факту гибели трехлетнего ребенка при пожаре в Севастополе, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по городу.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Севастополю проводится проверка по факту смерти трехлетнего ребенка. Установлено, что сегодня в квартире дома на улице Терлецкого в результате пожара погиб трехлетний мальчик", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на момент пожара родители ребенка были на работе, за ним присматривала бабушка. В настоящее время женщина находится в больнице.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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Пожары , Происшествия , СКР , Севастополь
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