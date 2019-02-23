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На строящемся атомном ледоколе «Урал» в Петербурге произошло возгорание 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
На "Балтийском заводе" (входит в ОСК) в Санкт-Петербурге в ночь на субботу произошло возгорание на строящемся универсальном атомном ледоколе "Урал", горела пластиковая труба воздуховода. Спасателям удалось локализовать пожар за час, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
С огнем боролись 20 спасателей при помощи четырех единиц техники.
"Сообщение о пожаре на территории "Балтийского завода судостроения", на ледоколе "Урал" поступило 23 февраля в 00:45 мск. Происходило горение двух погонных метров пластиковой трубы воздуховода. В 01:42 мск пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", — отмечается в сообщении.
Получить оперативный комментарий от "Балтийского завода" на момент публикации не удалось.
Универсальный атомный ледокол "Урал" является третьим строящимся судном проекта 22220. Суда данного типа после завершения строительства станут самыми мощными атомными ледоколами в мире и должны будут обеспечить бесперебойную круглогодичную навигацию в западном секторе Арктики.
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Пожары , Происшествия , Балтийский завод , Санкт-Петербург
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