В Крыму произошёл крупный пожар

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На складе завода пластмасс в Симферополе произошел крупный пожар 

ТАСС 1 час назад
Спасатели тушат пожар на площади в 1,2 тыс. кв. м, возникший в среду утром в помещении склада на заводе пластмасс в Симферополе. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Крым.
"Сообщение поступило сегодня утром, горит подвальное помещение склада на заводе пластмасс. Общая площадь пожара 1,2 тыс. кв. м. Пожар пока не локализован. Предварительно, в подвале находилось машинное масло, причина ЧП выясняется", — сообщил собеседник агентства.
По его словам, в тушении задействовано пять пожарных машин и 40 человек личного состава.
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