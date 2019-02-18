СМИ сообщили о двух мощных взрывах в центре Донецка

Донецке ранним утром 18 февраля прогремело два взрыв в центре города.

В Донецке прогремели мощные взрывы, сообщается в местных пабликах в социальных сетях. Предположительно, взрывы произошли в районе Садового проспекта и в Киевском районе.

«Сегодня в Донецке около 9:00 произошло два взрыва. Один взрыв прогремел в районе пересечения пр. 25-летия РККА и бул. Пушкина», — говорится в сообщении паблика в ВКонтакте.

Второй взрыв, по данным очевидцев, произошел недалеко от «Вольво центра». Об этом пишет «Русская весна».

Отмечается, что на месте происшествия работают следственные органы.