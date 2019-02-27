Пламя стеной: к населенным пунктам Приморья вплотную подступили сильнейшие лесные пожары

Аномально теплая зима и ранний сход снега стали одной из основных причин участившихся возгораний.

Приморский край укутан едким дымом. В регионе бушует 144 лесных пожара. Работу по борьбе с ними осложняет теплая погода, отсутствие осадков и сильный ветер, который раздувает пламя.

На сегодняшний день в большинстве населенных пунктах края введен особый противопожарный режим. Под строжайшим запретом походы в лес и разведение открытого огня.

Эксперты уже предупредил, что этой весной Приморье может оказаться в центре огненного апокалипсиса.

«Аномальная зима была за последние 85 лет наблюдений. Работа сложная, но мы готовились. Закуплена новая техника, произошло серьезное пожарно-техническое вооружение. Все это позволяет нам работать в условиях положительных температур и быстроразвивающихся пожаров с учетом сильной ветровой нагрузки», — рассказал журналистам директор ГКУ Приморского края по пожарной безопасности и защите населения от ЧС Юрий Журавель.

Для борьбы со стихией сформирована крупная противопожарная группировка из 13 тысяч человек и почти трех тысяч единиц спецтехники. В ее состав вошли сотрудники МЧС , пожарной охраны и добровольцы. Они работают непосредственно на месте возгораний и ведут просветительскую работу среди владельцев загородных участков и арендаторов земельных угодий.

«На сегодняшнее утро у нас 98 особенно активных термоточек. К выходным ожидаем ухудшение ситуации и рост их количества, поэтому увеличиваем силы и средства», — предупредил Журавель.

К работе по предотвращению ухудшения противопожарной обстановки подключились сотрудники полиции.

С начала года за различные нарушения противопожарного режима оштрафованы 484 человека. Организовано дежурство в лесополосе, где часто происходит несанкционированный пал сухой травы.