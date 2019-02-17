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В Чернобыльской зоне отчуждения загорелся лес 

РИА Новости + ещё 5 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Пожар вспыхнул в лесу в Чернобыльской зоне отчуждения на площади около 5 гектаров, сообщает госслужба Украины по ЧС на своем сайте.
"В зоне отчуждения горит лес", — сообщает госслужба.
Отмечается, что в воскресенье в 17.40 мск спасателям поступила информация, что "в Чернобыльской зоне отчуждения на территории предприятия "Северная Пуща" (Дитятковское лесничество) вблизи села Бычки возник пожар травяного настила на площади около 5 га".
По данным госслужбы, к тушению привлечены 18 человек и три единицы техники.
Катастрофа на Чернобыльской станции произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составили около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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Пожары , Другое , Катастрофы , Происшествия
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