В Чернобыльской зоне отчуждения загорелся лес

Пожар вспыхнул в лесу в Чернобыльской зоне отчуждения на площади около 5 гектаров, сообщает госслужба Украины по ЧС на своем сайте.

"В зоне отчуждения горит лес", — сообщает госслужба.

Отмечается, что в воскресенье в 17.40 мск спасателям поступила информация, что "в Чернобыльской зоне отчуждения на территории предприятия "Северная Пуща" (Дитятковское лесничество) вблизи села Бычки возник пожар травяного настила на площади около 5 га".

По данным госслужбы, к тушению привлечены 18 человек и три единицы техники.

Катастрофа на Чернобыльской станции произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составили около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.