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ТЦ «Океан» на Сахалине выгорел дотла 

News.ru 16 минут назад
Фото: okha65/vk.com
Торговый центр «Океан» в городе Оха на севере Сахалина выгорел дотла. Пожарным не удалось отстоять здание. Люди не пострадали, но бизнесмены понесли большой ущерб. Полиция организовала охрану пепелища во избежание случаев мародерства.
«К счастью, владельцы ювелирного магазина успели вынести из горящего здания все драгоценности. Магазин бытовой техники также спас большую часть своего товара», — рассказал РИА Новости глава Охинского района Сергей Гусев.
13 февраля, отметил глава муниципалитета, в районной администрации пройдёт совещание с предпринимателями и представителям и прокуратуры: «будем разбираться с причиной происшествия и понесенным ущербом».
Сигнал о возгораниипоступил диспетчерам в 11.44 (03.44 мск), писал News.ru. По информации регионального управления МЧС, посетители самостоятельно покинули здание. Первый пожарный расчет прибыл через уже пять минут. Горел потолок на первом этаже на площади 30 кв. м. Общая площадь торгового центра составляет 1 тыс. кв. м.
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Пожары , Происшествия , Сергей Гусев , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Оха
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