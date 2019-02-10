Одноэтажный торговый центр "Океан" горит в городе Оха Сахалинской области на площади тысяча квадратных метров, посетители покидали здания самостоятельно, пострадавших, по предварительной информации нет, сообщила пресс-служба областного управления МЧС России.
"Десятого февраля в 11.44 (сах)… поступило сообщение о возгорании в одноэтажном торговом центре "Океан" (общая площадь 1000 квадратных метров) на улице Ленина в городе Оха. Первый пожарный расчет прибыл через пять минут", — говорится в сообщении.
В МЧС отметили, что первый пожарный расчет прибыл через уже пять минут. Горел потолок на первом этаже на площади 30 "квадратов", пояснили в ведомстве..
"К этому времени все посетители (21 человек) уже самостоятельно покинули здание… пожарная сигнализация сработала без сбоев", — подчеркивается в сообщении.
Сейчас в тушении задействованы 15 человек и пять единиц техники.
"По предварительной информации пострадавших нет", — сообщили в ведомстве.