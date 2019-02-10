В «Океане» на Сахалине тушат пожар

"Десятого февраля в 11.44 (сах)… поступило сообщение о возгорании в одноэтажном торговом центре "Океан" (общая площадь 1000 квадратных метров) на улице Ленина в городе Оха. Первый пожарный расчет прибыл через пять минут", — говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что первый пожарный расчет прибыл через уже пять минут. Горел потолок на первом этаже на площади 30 "квадратов", пояснили в ведомстве..

"К этому времени все посетители (21 человек) уже самостоятельно покинули здание… пожарная сигнализация сработала без сбоев", — подчеркивается в сообщении.

Сейчас в тушении задействованы 15 человек и пять единиц техники.