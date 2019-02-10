На Сахалине загорелся ТЦ «Океан», здание сильно задымлено

России. Пожар произошел в торговом центре в городе Охе на Сахалине, сообщает региональный главк МЧС

Возгорание возникло в одноэтажном торговом центре «Океан» на улице Ленина, общая площадь которого составляет тысячу квадратных метров. Первый пожарный расчет прибыл через пять минут.

Сработала пожарная сигнализация, и все посетители самостоятельно покинули здание. В это время в ТЦ находился 21 покупатель. По предварительной информации, пострадавших нет. Первый пожарный расчет прибыл через пять минут.

Загорелся потолок на площади 30 квадратных метров. На момент прибытия пожарных здание было сильно задымлено.

С огнем борются 15 пожарных и пять единиц техники.