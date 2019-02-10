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На Сахалине загорелся ТЦ «Океан», здание сильно задымлено 

Мир24 + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пожар произошел в торговом центре в городе Охе на Сахалине, сообщает региональный главк МЧС России.
Возгорание возникло в одноэтажном торговом центре «Океан» на улице Ленина, общая площадь которого составляет тысячу квадратных метров. Первый пожарный расчет прибыл через пять минут.
Сработала пожарная сигнализация, и все посетители самостоятельно покинули здание. В это время в ТЦ находился 21 покупатель. По предварительной информации, пострадавших нет. Первый пожарный расчет прибыл через пять минут.
Загорелся потолок на площади 30 квадратных метров. На момент прибытия пожарных здание было сильно задымлено.
С огнем борются 15 пожарных и пять единиц техники.
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Пожары , Происшествия , МЧС
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