При пожаре под Новосибирском погибли женщина и четыре ребенка

Пять человек погибли во время пожара в частном доме в Краснозерском районе Новосибирской области

Пять человек, в том числе четверо детей погибли в пожаре в частном доме в Краснозерском районе Новосибирской области, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.

Возгорание началось около 01.00 по местному времени. В результате трагедии погибла женщина и четверо детей, однако следователи не уточнили, были ли они членами одной семьи.

«После тушения возгорания обнаружены тела женщины 1982 г.р. и четырех малолетних детей 2013, 2015, 2016, 2018 г.р.», — говорится в сообщении ведомства.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На месте работает следственно-оперативная группа, которая опрашивает свидетелей для установления обстоятельств трагедии.