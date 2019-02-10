Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

При пожаре под Новосибирском погибли женщина и четыре ребенка 

ТК «Звезда» + ещё 12 1 час назад
Фото: pixabay.com
Пять человек погибли во время пожара в частном доме в Краснозерском районе Новосибирской области.
Пять человек, в том числе четверо детей погибли в пожаре в частном доме в Краснозерском районе Новосибирской области, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Возгорание началось около 01.00 по местному времени. В результате трагедии погибла женщина и четверо детей, однако следователи не уточнили, были ли они членами одной семьи.
«После тушения возгорания обнаружены тела женщины 1982 г.р. и четырех малолетних детей 2013, 2015, 2016, 2018 г.р.», — говорится в сообщении ведомства.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На месте работает следственно-оперативная группа, которая опрашивает свидетелей для установления обстоятельств трагедии.
ТК «Звезда»: последние новости
На Сахалине горит ТЦ «Океан» Автомобиль вспыхнул вместе с заправкой в Новосибирске В Барнауле сотни жилых домов остались без тепла
Пожары , СКР , Новосибирская Область
Читайте также
Видео
Ураган снес самолет с посадочной полосы
Происшествия
Врачи бросили пациентку умирать на полу больницы
Происшествия
«Децл мог быть отравлен»: Андрей Разин о смерти рэпера
Шоу-бизнес Статьи
Зеленский сцепился с военными во Львове
В мире Армия
«Вам нужно освежиться»: кандидата в президенты облили водой
Украина В мире
Названа причина смерти Юрского
Общество
Эпидемию на Украине признали крупнейшей в Европе
В мире Украина
Кремль предупредил Украину
Политика В мире
Пахнет уголовщиной: Зеленский попал в передрягу
В мире Украина
Мадуро предложили бежать в Россию
США Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение