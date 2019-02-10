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Автомобиль вспыхнул вместе с заправкой в Новосибирске 

ТК «Звезда» + ещё 1 7 минут назад
Фото: Таксист НСК, ВКонтакте
Новосибирские пожарные столкнулись с серьезным пожаром на автозаправочной станции.
Машина вместе с АЗС загорелась в Октябрьском районе Новосибирска, сообщается на чайте МЧС по Новосибирской области.
Отмечается, что сообщение о возгорании легкового автомобиля и одной колонки на АЗС поступило в оперативную службу экстренного ведомства в 19.33 по местному времени 7 февраля. В течение 10 минут на место происшествия уже прибыли первые расчеты.
Очевидцы сообщили, что пожар начали тушить самостоятельно. Приехавшие пожарные провели пенную атаку и локализовали огонь. В 20.24 пожар был полностью ликвидирован.
По предварительным данным, пожар произошел из-за технической неисправности машины.
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Пожары , МЧС , Новосибирск , Новосибирская Область
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