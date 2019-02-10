Автомобиль вспыхнул вместе с заправкой в Новосибирске

Новосибирские пожарные столкнулись с серьезным пожаром на автозаправочной станции.

Отмечается, что сообщение о возгорании легкового автомобиля и одной колонки на АЗС поступило в оперативную службу экстренного ведомства в 19.33 по местному времени 7 февраля. В течение 10 минут на место происшествия уже прибыли первые расчеты.

Очевидцы сообщили, что пожар начали тушить самостоятельно. Приехавшие пожарные провели пенную атаку и локализовали огонь. В 20.24 пожар был полностью ликвидирован.

По предварительным данным, пожар произошел из-за технической неисправности машины.