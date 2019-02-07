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В Москве убили украинского авторитета

Москвичка оказалась в больнице после драки на родительском собрании 

Ридус 1 час назад
Московские медики госпитализировали женщину после драки, произошедшей во время родительского собрания. Скандальная ситуация произошла в учебном заведении номер 1468, расположенном в Таганском районе столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в одном из зданий школы 1468 в центре Москвы. Днем там происходило родительское собрание, во время которого начался конфликт между пришедшими туда людьми. В результате женщину 47 лет доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, — передает агентство.
Собеседник ТАСС не смог уточнить, приходится ли женщина матерью кому-то из учеников, или же она сама работала в учебном заведении.
Подробности о степени тяжести и характере полученных ею травм пока также не сообщаются.
Правоохранительные органы начали доследственную проверку по факту произошедшего. Сама пострадавшая с заявлением в полицию пока не обращалась.
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Пожары , МВД , ИТАР-ТАСС
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