Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России могут ввести штраф за проезд на бульдозерах по дорогам 

РИА Новости + ещё 3 6 часов назад
Заксобрание Пермского края внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий штрафы за движение транспортных средств на пневматическом и гусеничном ходу по автомобильным дорогам от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, а для должностных и юридических лиц — до 50 тысяч и 200 тысяч соответственно, следует из базы данных ГД.
К транспортным средствам на пневматическом и гусеничном ходу относятся дорожная, строительная и сельхозтехника, в том числе бульдозеры и экскаваторы, а также снегоходы.
Как отмечают разработчики, согласно действующему законодательству, пользователям автомобильными дорогами запрещается осуществлять движение по автомобильным дорогам на транспортных средствах, имеющих элементы конструкций, которые могут нанести повреждение автомобильным дорогам. Однако меры в отношении лиц, допустивших такое нарушение, отсутствуют.
"Введение административной ответственности направлено на повышение безопасности движения на автомобильных дорогах, на стимулирование лиц, использующих автомобильные дороги, к соблюдению требований действующего законодательства", — говорится в пояснительной записке.
Законопроектом устанавливаются санкции в виде административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для должностных лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
Последние новости
Названа причина смерти Сергея Юрского Шведскую журналистку удивил общественный транспорт в России В Сирии погиб российский военный
Комментарии
Пожары , Автоспорт , Госдума , Пермский Край
Читайте также
Видео
Названа причина смерти Юрского
Общество
Эпидемию на Украине признали крупнейшей в Европе
В мире Украина
Кремль предупредил Украину
Политика В мире
Пахнет уголовщиной: Зеленский попал в передрягу
В мире Украина
Мадуро предложили бежать в Россию
США Ближний Восток
Вертолеты Балтфлота отработали «слепую» посадку на корабль
Армия Оружие
Квартира за 18 миллионов: как поделят наследство Юрского
Шоу-бизнес Другое
Появилось видео украинского «Града-коротышки»
Армия Оружие
Тигренок завелся у полицейских Татарстана
Общество Происшествия
С-400 привели в боевое положение в Крыму
Армия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение