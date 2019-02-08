В России могут ввести штраф за проезд на бульдозерах по дорогам

Заксобрание Пермского края внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий штрафы за движение транспортных средств на пневматическом и гусеничном ходу по автомобильным дорогам от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, а для должностных и юридических лиц — до 50 тысяч и 200 тысяч соответственно, следует из базы данных ГД.

К транспортным средствам на пневматическом и гусеничном ходу относятся дорожная, строительная и сельхозтехника, в том числе бульдозеры и экскаваторы, а также снегоходы.

Как отмечают разработчики, согласно действующему законодательству, пользователям автомобильными дорогами запрещается осуществлять движение по автомобильным дорогам на транспортных средствах, имеющих элементы конструкций, которые могут нанести повреждение автомобильным дорогам. Однако меры в отношении лиц, допустивших такое нарушение, отсутствуют.

"Введение административной ответственности направлено на повышение безопасности движения на автомобильных дорогах, на стимулирование лиц, использующих автомобильные дороги, к соблюдению требований действующего законодательства", — говорится в пояснительной записке.

Законопроектом устанавливаются санкции в виде административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для должностных лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.