Жительница «звездного дома» заявила о краже во время пожара

«Женщина 1980 года рождения заявила о пропаже из ее квартиры ценных вещей. Как следует из заявления, из ее квартиры в период с 19:30 до 8:20 утра пропали 3 ноутбука, игровая приставка, мобильный телефон, две электронные книги, планшетный компьютер и прочая дорогостоящая техника», — заявили в пресс-службе.

Как выяснило издание, пострадавшая от рук мародеров — научный сотрудник Института проблем правоприменения, вице-президент и руководитель направления «Институты и общество» Центра стратегических разработок, член экспертного совета при Генеральной прокуратуре Мария Шклярук. Комментировать произошедшее она отказалась.

Пожар в жилом доме 1913 года постройки на Никитском бульваре, 12 произошел в ночь на понедельник, 4 февраля. Площадь пожара составила две тысячи кв. метров, произошло обрушение перекрытий, четыре квартиры выгорели полностью. Все жильцы дома были эвакуированы, а квартиры во втором подъезде вскрыты для обнаружения очагов возгорания.

Позже стало известно, то эпицентр пожара находился в квартире, принадлежащей семье музыканта Юрия Башмета

В пожаре погибли 8 человек, в том числе два ребенка.