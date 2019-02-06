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Потерявший семью в «Зимней вишне» Востриков прокомментировал слухи о переезде в США 

Газета.Ru + ещё 5 40 минут назад
Фото: соцсети
Потерявший семью при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово Игорь Востриков прокомментировал материалы в СМИ о своем "переезде" в США. Об этом он сообщил в инстаграмме.
Востриков стал публиковать фотографии и видео в США в конце января, и некоторые подписчики обвинили его в "предательстве". В ответ на комментарии он опубликовал пост, в котором все объяснил.
По его словам, многие его знакомые предлагали ему уехать из страны и начать жить заново.
"И да, у меня есть такая возможность! Но есть одно маленькое НО! Я хочу жить на своей земле среди Русских", — отметил Востриков.
Ранее сообщалось, что Востриков объяснил, зачем пойдет на выборы в Кемерово.
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