Потерявший семью в «Зимней вишне» Востриков прокомментировал слухи о переезде в США

Потерявший семью при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово Игорь Востриков прокомментировал материалы в СМИ о своем "переезде" в США . Об этом он сообщил в инстаграмме.

Востриков стал публиковать фотографии и видео в США в конце января, и некоторые подписчики обвинили его в "предательстве". В ответ на комментарии он опубликовал пост, в котором все объяснил.

По его словам, многие его знакомые предлагали ему уехать из страны и начать жить заново.

"И да, у меня есть такая возможность! Но есть одно маленькое НО! Я хочу жить на своей земле среди Русских", — отметил Востриков.

Ранее сообщалось, что Востриков объяснил, зачем пойдет на выборы в Кемерово.