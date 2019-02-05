Мужчина пришел в храм в центре Москвы и пообещал устроить взрыв

В храм Илии Пророка в Обыденском переулке зашел посетитель и пообещал его взорвать; он утверждает, что на нем пояс смертника.

Мужчина находится на территории храма, из здания его вывели, но не задержали. Район храма оцеплен, сообщает Telegram-канал Mash.

Он требует разговора с руководством страны, в противном случае угрожает привести взрывное устройство в действие.

По данным Telegram-канала, он вошел в храм во время службы. Его вывела наружу охрана.