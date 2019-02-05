Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчина пришел в храм в центре Москвы и пообещал устроить взрыв 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 34 минуты назад
Фото: Mash
В храм Илии Пророка в Обыденском переулке зашел посетитель и пообещал его взорвать; он утверждает, что на нем пояс смертника.
Мужчина находится на территории храма, из здания его вывели, но не задержали. Район храма оцеплен, сообщает Telegram-канал Mash.
По России запустят поезд с оружием террористов
Он требует разговора с руководством страны, в противном случае угрожает привести взрывное устройство в действие.
По данным Telegram-канала, он вошел в храм во время службы. Его вывела наружу охрана.
Здание находится рядом с храмом Христа Спасителя.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Пожар в «доме звёзд» обнажил печальное наследие СССР Башмет поделился подробностями о пожаре в центре Москвы Тело седьмого погибшего обнаружили на месте пожара в центре Москвы
Пожары , Происшествия , Иисус Христос , Москва
Читайте также
Видео
Появились результаты экспертизы крови Децла на наркотики
Шоу-бизнес
Американец ответил на обвинения в пожаре в «звездном доме»
Пожары Происшествия
Украина заминировала Москву
Происшествия
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Погода Новости Москвы
Авиадивизия в Калининграде столкнется с крупной проблемой
Армия Войска
Пока вы спали: Украина заразит Россию
Общество
Лукашенко устал от России
СНГ В мире
Шойгу озвучил ответ России на действия США
Оружие Армия
Собянин отреагировал на трагедию в «звездном доме»
Новости Москвы
Омичка наконец-то «переехала» из СССР в Россию
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение