Американец ответил на обвинения в пожаре в «звездном доме»

Американец отреагировал на обвинения в причастности к пожару в «звездном доме»

Бывший владелец квартиры 44 в доме 12 на Никитском бульваре, гражданин США Джеффри Свитбаум, отверг обвинения соседей, которые заявили, что пожар в доме произошел из-за сделанной им незаконной перепланировки.

«Пожар — это, конечно, страшная трагедия. Я выражаю искренние соболезнования тем, кто потерял близких. Что касается ремонта, я купил квартиру после того, как стены были снесены. До моей покупки она использовалась как художественная галерея», — сказал американец.

По его словам, ремонтные работы, которые он проводил, были в основном косметические, и на них есть разрешительная документация.

«Так или иначе, я продал квартиру 5 лет назад и с тех пор в неё не возвращался», — добавил Джеффри.

Накануне ряд СМИ сообщил, что в квартире 44, принадлежащей дочери музыканта Юрия Башмета , прежний владелец сделал масштабную перепланировку, в результате которой по дому пошли трещины, а в стенах образовались щели и пустоты, которые способствовали быстрому распространению огня и угарного газа во время пожара.

Пожар в жилом доме 1913 года постройки на Никитском бульваре, 12 произошел в ночь на понедельник, 4 февраля. Погибли 8 человек. Площадь пожара составила две тысячи кв. метров, произошло обрушение перекрытий, четыре квартиры выгорели полностью. Эпицентр пожара находился в квартире, принадлежащей семье музыканта Юрия Башмета.