В Хабаровском крае тушат пожар в здании цеха по изготовлению пластиковых окон

Возгорание в здании цеха по изготовлению пластиковых окон произошло в селе Федоровка Хабаровском крае , в тушении пожара задействованы 25 человек и девять единиц техники. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"В 20:37 (13:37 мск) 5 февраля на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании здании цеха по изготовлению пластиковых окон на улице Набережной в селе Федоровка Хабаровского района. Пожарные подразделения выехали по повышенному номеру вызова. На месте организованы работы по тушению огня, задействованы 25 человек и девять единиц техники", — говорится в сообщении.

Внутри двухэтажного здания горят пластиковые изделия. Работники предприятия самостоятельно покинули здание до приезда пожарных. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о причинах возгорания и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки надзорными органами.