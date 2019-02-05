Числ жертв пожара в Париже выросло до семи

Нем менее семи человеческих жизней унес сильный пожар в Париже, где загорелся жилой дом, обнародовало последние данные агентство France-Presse . Состояние еще одного человека оценивается медиками как крайне тяжёлое. Всего пострадали около 30-и человек.

Как отмечает RT, в социальных сетях размещены фотоизображения, запечатлевшие жильцов на крыше полыхающего дома, судя по выражению лица, призывающие на помощь.

ЧП случилось в XVI округе столицы Франции, где расположены посольства более 90 государств. В тушении огня принимают участие не менее 200 пожарных.