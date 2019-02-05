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Числ жертв пожара в Париже выросло до семи 

Национальная Служба Новостей 4 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Нем менее семи человеческих жизней унес сильный пожар в Париже, где загорелся жилой дом, обнародовало последние данные агентство France-Presse. Состояние еще одного человека оценивается медиками как крайне тяжёлое. Всего пострадали около 30-и человек.
Как отмечает RT, в социальных сетях размещены фотоизображения, запечатлевшие жильцов на крыше полыхающего дома, судя по выражению лица, призывающие на помощь.
ЧП случилось в XVI округе столицы Франции, где расположены посольства более 90 государств. В тушении огня принимают участие не менее 200 пожарных.
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Пожары , Происшествия , France-Presse
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