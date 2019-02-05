СМИ сообщили о семи погибших в результате пожара в Париже

Число погибших в результате пожара в жилом доме на юго-западе Парижа возросло до семи, 27 человек пострадали, сообщает радиостанция RTL

Ранее сообщалось о четырех погибших и 25 пострадавших.

Инцидент произошел примерно в 01.00 по местному времени (03.00 мск) в восьмиэтажном здании на улице Эрланже в 16-м округе Парижа.

По данным радиостанции, к настоящему моменту известно о семи погибших и одном пострадавшем в крайне тяжелом состоянии. Еще 27 человек, среди которых двое пожарных, получили легкие травмы.

Сообщается, что на месте работают около 200 пожарных. Несколько соседних домов эвакуированы. Причина возгорания пока не установлена.