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Квартира в «звездном доме», где начался пожар, принадлежала американцу 

Рамблер + ещё 5 53 минуты назад
Фото: ТАСС
Квартира Ксении Башмет в так называемом «доме знаменитостей», где началось возгорание, ранее принадлежала американцу по имени Джефри. Об этом пишет МК.
Жильцы дома считают, что после сделанной им перепланировки в перекрытиях образовались пустоты, способствовавшие распространению огня и угарного газа.
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Квартира номер 44 на 5 этаже дома ранее была восьмикомнатной, ее площадь составляет 193,4 кв. метров. Американец переместил кухню из дальней части квартиры в прихожую, снес все перегородки, отгородил огромную спальню, а в качестве верхних перекрытий оставил 4 деревянные балки.
Жильцы пытались судиться с Джефри из-за перепланировки, поскольку после ремонта в доме пошли трещины и образовались щели в перекрытиях.
Во время пожара угарный газ быстро распространился по дому, жильцы квартиры на 6 этаже погибли, задохнувшись парами горения. Нижний этаж затопило во время тушения пожара, квартира Башметов полностью выгорела.
Напомним, на Никитском бульваре загорелась квартира на пятом этаже исторического здания 1912 года постройки. Площадь пожара составила две тысячи кв. метров, произошло обрушение перекрытий. По последним данным, погибли семь человек.
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Пожары , Происшествия , Ксения Башмет
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