Опубликовано видео пожара в центре Москвы 

В Сети появилось видео пожара в жилом доме центре Москвы, в результате которого погибли четыре человека.
Спасатели эвакуировали 42 жильца дома, в том числе восемь детей.
Пожар произошел на четвертом и пятом этажах жилого дома по адресу Никитский бульвар, 12. Огонь распространился по перекрытиям. Общая площадь пожара составила около двух тысяч квадратных метров.
Ликвидировать возгорание удалось к 5.09 мск.
По данным МЧС, на месте пожара был хлопок: возможно, остатки газа в газовой системе или аэрозольные баллончики.