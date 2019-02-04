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Опубликовано видео пожара в центре Москвы 

РИА Новости 47 минут назад
В Сети появилось видео пожара в жилом доме центре Москвы, в результате которого погибли четыре человека.
Спасатели эвакуировали 42 жильца дома, в том числе восемь детей.
Пожар произошел на четвертом и пятом этажах жилого дома по адресу Никитский бульвар, 12. Огонь распространился по перекрытиям. Общая площадь пожара составила около двух тысяч квадратных метров.
Ликвидировать возгорание удалось к 5.09 мск.
По данным МЧС, на месте пожара был хлопок: возможно, остатки газа в газовой системе или аэрозольные баллончики.
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Пожары , Видео , Происшествия , Москва
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