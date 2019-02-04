Опубликовано видео пожара в центре Москвы

В Сети появилось видео пожара в жилом доме центре Москвы , в результате которого погибли четыре человека.

Спасатели эвакуировали 42 жильца дома, в том числе восемь детей.

Пожар произошел на четвертом и пятом этажах жилого дома по адресу Никитский бульвар, 12. Огонь распространился по перекрытиям. Общая площадь пожара составила около двух тысяч квадратных метров.

Ликвидировать возгорание удалось к 5.09 мск.

По данным МЧС, на месте пожара был хлопок: возможно, остатки газа в газовой системе или аэрозольные баллончики.