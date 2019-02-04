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Источник: число жертв пожара на Никитском бульваре в Москве возросло до четырех 

ТАСС
Число жертв пожара на Никитском бульваре в центре Москвы возросло до четырех. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"При пожаре на Никитском бульваре погибли четверо человек", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о двух погибших. Трое пострадали, 42 спасены. Распространившемуся на 2 тыс. кв. м пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Тушение осложнялось тем, что здание имеет деревянные перекрытия, а многие квартиры подверглись перепланировке.
Дом 12 на Никитском бульваре был построен в 1912 году, относится к объектам культурного наследия. В доме расположены более 100 квартир. Рядом находится Государственный музей Востока.
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Пожары , Видео , Москва
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