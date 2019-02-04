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Пожар на Никитском бульваре возник в квартире дочери Башмета 

360tv.ru 3 часа назад
Пожар в доме № 12 на Никитском бульваре в Москве начался в квартире 180. Это жилье принадлежит дочери музыканта Юрия Башмета.
Юрий Башмет несколько лет назад приобрел квартиру у американца Джефри Свит Баума. В ней проживала дочь музыканта Ксения. В этом помещении с видом на Кремль и начался пожар.
В народе этот многоквартирный дом называют «звездным». Кроме дочери Башмета здесь живет Ингеборге Дапкунайте. По неподтвержденным данным, квартирами в здании владеют также Любовь Казарновская и Никас Сафронов.
Площадь пожара составляет около 2 тысяч квадратных метров. По данным МЧС, погибло два человека.
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Пожары , Видео , Никас Сафронов , Любовь Казарновская , Юрий Башмет , Москва
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