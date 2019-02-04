Пожар на Никитском бульваре возник в квартире дочери Башмета

Пожар в доме № 12 на Никитском бульваре в Москве начался в квартире 180. Это жилье принадлежит дочери музыканта Юрия Башмета

Юрий Башмет несколько лет назад приобрел квартиру у американца Джефри Свит Баума. В ней проживала дочь музыканта Ксения. В этом помещении с видом на Кремль и начался пожар.

Никас Сафронов. В народе этот многоквартирный дом называют «звездным». Кроме дочери Башмета здесь живет Ингеборге Дапкунайте. По неподтвержденным данным, квартирами в здании владеют также Любовь Казарновская

Площадь пожара составляет около 2 тысяч квадратных метров. По данным МЧС, погибло два человека.