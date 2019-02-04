Пожар в доме на Никитском бульваре: огонь не останавливается

Москвы. В горящем здании на Никитском бульваре огонь распространяется на лестничные клетки. Площадь возгорания составила 2000 квадратных метров. Пожар начался на пятом этаже, а затем по деревянным перекрытиям дошел до шестого. Горит также и четвертый этаж, сообщает МЧС

На данный момент площадь пожара составляет 2000 кв. метров. Горение происходит на 4 и 5 этажах. На месте работает лаборатория ГУ МЧС России по г. Москве. По результатам замеров — ПДК вредных примесей в воздухе не превышены. Спасены 6 человек. К сожалению есть пострадавшие.

— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) February 4, 2019

Эвакуированы 17 человек. Для этого МЧС запросило у властей столицы автобусы. Из огня спасены 6 человек. Один из спасенных впоследствии скончался. Три человека получили ожоги, состояние одного из пострадавших — тяжелое.

Пожару присвоен второй, повышенный уровень сложности. Открытое горение ликвидировано, передает ТАСС . На месте работает лаборатория ГУ МЧС России. Были проведены замеры, которые показали, что предельная концентрация вредных веществ в воздухе не превышена. Кроме того, на место ЧП прибыл начальник ГУ МЧС по Москве Илья Денисов

ЧП произошло по адресу: Никитский бульвар, 12. Этот дом является памятником культурного наследия. Он построен в 1912 году. В здании — сто жилых квартир. Неподалеку от здания расположен Государственный музей востока.