Квартира — почти целый этаж: в МЧС рассказали о трудностях при тушении пожара в Москве

В результате происшествия погибли два человека, еще несколько пострадали.

Пожар в жилом доме, расположенном по адресу Никитский бульвар, 12, принял открытую форму. В результате ЧП погибли два человека, есть пострадавшие.

Возгорание началось в ночь на 4 февраля в одной из квартир на пятом этаже, пламя быстро перекинулось на шестой этаж. Изначально площадь горения составляла 200 квадратных метров, но она увеличилась до двух тысяч метров.

Тушение осложнялось тем, что здание является образцом старой постройки, в нем деревянные перекрытия и перегородки, которые быстро воспламеняются. Из-за пожара дом стал рушиться.

«Тушение пожара осложняется тем, что произведена полная перереконструкция квартир. Квартира — практически целый этаж. На седьмом этаже — двух-трехярусная квартира. Очень сложная планировка. Происходит горение в завалах», — отметил Начальник ГУ МЧС России по Москве Илья Денисов.