Пожар в Калужской области погубил троих человек 

ЧП произошло, по предварительной информации, из-за электропроводки или неосторожного обращения с огнём.
На пепелище нашли тела местных жителей, двоих опознали — это мужчина 38 и 54 лет — они проживали в уничтоженном доме. Личность ещё одного умершего выясняется.
Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
Ранее News.ru сообщал о гибели во время пожара основателя театра кукол «2+ку» Владимира Захарова. Огонь охватил мастерскую. Деятель культуры зашёл проверить, что произошло, и не вернулся.