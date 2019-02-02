Пожар в Калужской области погубил троих человек

ЧП произошло, по предварительной информации, из-за электропроводки или неосторожного обращения с огнём.

На пепелище нашли тела местных жителей, двоих опознали — это мужчина 38 и 54 лет — они проживали в уничтоженном доме. Личность ещё одного умершего выясняется.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».