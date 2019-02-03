В Подмосковье в жилом доме произошел пожар

"В 12:30 мск поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Дмитров, деревня Татищево. В 13:43 ликвидировано открытое горение на площади 450 кв. метров", — сказали в ведомстве, добавив, что информации о пострадавших нет.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что в доме находятся шесть квартир, в которых проживают четыре семьи.