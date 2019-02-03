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В Подмосковье в жилом доме произошел пожар 

ТАСС + ещё 3 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Жилой дом загорелся в деревне Татищево в Московской области, пострадавших нет, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.
"В 12:30 мск поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Дмитров, деревня Татищево. В 13:43 ликвидировано открытое горение на площади 450 кв. метров", — сказали в ведомстве, добавив, что информации о пострадавших нет.
Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что в доме находятся шесть квартир, в которых проживают четыре семьи.
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Пожары , Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Московская область
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