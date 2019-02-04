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Часть жильцов дома на Никитском бульваре начали пускать в квартиры 

ТАСС + ещё 93 47 минут назад
Пожарные начали пускать в квартиры часть жильцов дома на Никитском бульваре в центре Москвы, где произошел пожар, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Людям разрешают вернуться в квартиры в той части дома, которая не пострадала от пожара. По наблюдениям корреспондента ТАСС, открытого огня нет, но задымление продолжается.
По словам жильцов, в этом доме квартиры принадлежат актрисе Ингеборге Дапкунайте, художнику Никасу Сафронову, певице Любови Казарновской. Пострадали ли они от пожара, собеседники агентства не смогли уточнить.
В результате пожара погибли два человека, судьба одного остается неизвестной. Трое пострадали, 42 спасены. Распространившемуся на 2 тыс. кв. м пожару присвоен повышенный уровень сложности, он локализован. Тушение осложняется тем, что здание имеет деревянные перекрытия, а многие квартиры подверглись перепланировке.
Дом 12 на Никитском бульваре был построен в 1912 году, относится к объектам культурного наследия. В доме расположены более 100 квартир.
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Пожары , Видео , Новости Москвы , Происшествия , Любовь Казарновская , ИТАР-ТАСС , Москва
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