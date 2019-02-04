Часть жильцов дома на Никитском бульваре начали пускать в квартиры

Пожарные начали пускать в квартиры часть жильцов дома на Никитском бульваре в центре Москвы , где произошел пожар, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Людям разрешают вернуться в квартиры в той части дома, которая не пострадала от пожара. По наблюдениям корреспондента ТАСС, открытого огня нет, но задымление продолжается.

По словам жильцов, в этом доме квартиры принадлежат актрисе Ингеборге Дапкунайте, художнику Никасу Сафронову, певице Любови Казарновской . Пострадали ли они от пожара, собеседники агентства не смогли уточнить.

В результате пожара погибли два человека, судьба одного остается неизвестной. Трое пострадали, 42 спасены. Распространившемуся на 2 тыс. кв. м пожару присвоен повышенный уровень сложности, он локализован. Тушение осложняется тем, что здание имеет деревянные перекрытия, а многие квартиры подверглись перепланировке.

Дом 12 на Никитском бульваре был построен в 1912 году, относится к объектам культурного наследия. В доме расположены более 100 квартир.