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При пожаре в Томске погиб основатель известного театра кукол Владимир Захаров 

Вести.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: 2ky.tomsk.ru
Представитель регионального следственного управления СК РФ сообщил, что при пожаре в Томске погиб основатель известного томского театра кукол "2+ку", создатель уникальной куклы на запястье с полной механикой оживления Владимир Захаров.
Пожар произошел в мастерской на территории театра "2+ку". Захаров, якобы, пошел смотреть, что случилось, и не вернулся.
Собеседник РИА Новости сообщил, эта информация подтверждена исключительно показаниями свидетелей, которые утверждают, что именно Захаров заходил в помещение.
Тело погибшего очень пострадало от огня, поэтому следствие будет делать заключение по результатам судебно-медицинской, пожаротехнической и генотипической экспертизы для идентификации личности погибшего.
По предварительной информации, причиной возгорания в двухэтажном деревянном строении может быть замыкание электропроводки.
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Пожары , Происшествия , Владимир Захаров , СКР , РИА Новости , Томск
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