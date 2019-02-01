Пожар произошёл в ТЦ в Екатеринбурге

Пожар произошёл в торгово-развлекательном центре «Карнавал» в Екатеринбурге , 40 человек эвакуировали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Автоматическая пожарная сигнализация позволила своевременно обнаружить возгорание и организовать эвакуацию обслуживающего персонала из здания», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, возгорание произошло в зоне погрузки-разгрузки товара.

Как уточнили в ведомстве, в результате инцидента никто не пострадал. На месте ЧП работали 80 спасателей, огонь был потушен в течение 20 минут.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее Nation News сообщал, что из-за пожара в общежитии в Санкт-Петербурге эвакуировали 300 человек.