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Пожар произошёл в ТЦ в Екатеринбурге 

RT на русском 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Пожар произошёл в торгово-развлекательном центре «Карнавал» в Екатеринбурге, 40 человек эвакуировали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
«Автоматическая пожарная сигнализация позволила своевременно обнаружить возгорание и организовать эвакуацию обслуживающего персонала из здания», — приводит РИА Новости сообщение.
Как уточняется, возгорание произошло в зоне погрузки-разгрузки товара.
Как уточнили в ведомстве, в результате инцидента никто не пострадал. На месте ЧП работали 80 спасателей, огонь был потушен в течение 20 минут.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее Nation News сообщал, что из-за пожара в общежитии в Санкт-Петербурге эвакуировали 300 человек.
RT на русском: последние новости
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Пожары , Происшествия , РИА Новости , Екатеринбург
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