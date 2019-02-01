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Из-за пожара в торговом центре Екатеринбурга эвакуировали 40 человек 

ТАСС + ещё 3 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сорок человек были эвакуированы из торгово-развлекательного центра "Карнавал" в Екатеринбурге из-за возгорания. Пострадавших нет, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
"Ночью возгорание произошло в зоне погрузки-разгрузки товара, горела картонная тара на площади 10 квадратных метров. В зоне возгорания было сильное задымление, работали семь звеньев газодымозащитной службы. Автоматическая пожарная сигнализация позволила своевременно обнаружить возгорание и организовать эвакуацию обслуживающего персонала из здания. Эвакуированы 40 человек, пострадавших нет", — говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства отметили, что оперативные действия пожарных подразделений позволили в течение 20 минут справиться с огнем. "К месту пожара выезжали 18 единиц пожарно-спасательной техники, 80 человек личного состава. Причина пожара устанавливается", — добавили в МЧС.
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Пожары , МЧС , Екатеринбург , Свердловская Область
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