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Доходный дом с лавками на Солянке отреставрируют 

Москва24 + ещё 6 19 часов назад
Фото: Москва24
Началась разработка проекта реставрации доходного дома с лавками первой половины XVIII века в Москве на улице Солянка, дом 2/6, строение 1.
Разрешение на проведение работ будет выдано после его согласования с Мосгорнаследием, передает портал мэра и правительства Москвы.
Как сообщил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов, дом играет важную роль в формировании исторического облика всего района.
После пожара 1812 года его фасады были оформлены в стиле ампир, который в XIX веке сменила эклектика.
"В 1901 году на первом этаже находились трактир, гастрономическая и пивная лавки, а на втором — номера для сдачи внаем", — сказал Емельянов.
Дом является объектом культурного наследия регионального значения. Специалисты предполагают, что он возведен до 1743 года.
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