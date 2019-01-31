Доходный дом с лавками на Солянке отреставрируют

Началась разработка проекта реставрации доходного дома с лавками первой половины XVIII века в Москве на улице Солянка, дом 2/6, строение 1.

Разрешение на проведение работ будет выдано после его согласования с Мосгорнаследием, передает портал мэра и правительства Москвы

Как сообщил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов , дом играет важную роль в формировании исторического облика всего района.

После пожара 1812 года его фасады были оформлены в стиле ампир, который в XIX веке сменила эклектика.

"В 1901 году на первом этаже находились трактир, гастрономическая и пивная лавки, а на втором — номера для сдачи внаем", — сказал Емельянов.

Дом является объектом культурного наследия регионального значения. Специалисты предполагают, что он возведен до 1743 года.