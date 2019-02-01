В Приморье спасатели борются с палами травы и лесными пожарами

Спасатели и добровольцы в Приморье борются с палами травы и лесными пожарами, которые угрожают селам в двух районах, сообщает государственное казенное учреждение края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны и защите от ЧС.

Отмечается, что 30 января, была угроза перехода пала сухой травы на жилые дома в селе Синегорье Кавалеровского района, где проживают 290 человек. Площадь возгорания составила около 10 гектаров, фронт пожара — 1,5 километра. Спасателям и добровольным пожарным удалось не допустить перехода огня на жилые строения.

Кроме того, в Хасанском районе 30 и 31 января пожарные подразделения выезжали на тушение палов сухой растительности 26 раз. Удалось предотвратить переход огня на села Рязановка, Сухановка, Гвоздево и Бамбурово.

"С 31 января на 1 февраля подразделения 13 отряда противопожарной службы первыми прибыли на тушение лесного пожара, угрожавшего селу Суворово Кавалеровского муниципального района. В селе проживают 183 человека, 89 домов, из которых много брошенных, с участками, заросшими высокой сухой растительностью. Пожар, в условиях сильного ветра приблизился на 600 метров к селу, фронт пожара — 3 тысячи метров", — говорится в сообщении.

Наиболее опасные участки на пути распространения пожара и участки села, граничащие с лесом, пролиты водой, выставлен патруль для контроля за огнем.

Ранее Примгидромет сообщал, что декабрь 2018 года в континентальной части Приморья оказался теплым или экстремально теплым. На северо-востоке и юго-западе региона снега было мало — 6-13 миллиметров, это 21-68% месячной нормы. Из-за малоснежной зимы в Приморье наблюдаются ранние лесные пожары. В 19 муниципалитетах Приморья объявлено открытие пожароопасного сезона на части земель лесного фонда. Особый противопожарный режим действует в четырех районах Приморья.