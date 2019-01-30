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В аквапарке «Мореон» эвакуируют людей из-за возгорания 

Москва24 + ещё 3 45 минут назад
Фото: vk.com
В многофункциональном комплексе "Мореон" эвакуируют посетителей из-за задымления, сообщил Агентству "Москва" источник в экстренных службах.
Возгорание произошло в сауне на втором этаже дома №16 на улице Голубинская. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.
Ранее по этому адресу располагался аквапарк "Трансвааль-парк". В феврале 2004 года в здании рухнула крыша. Погибли 28 человек, в том числе восемь детей.
Сейчас на этом месте находится многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс семейного отдыха и реабилитации здоровья.
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Пожары , Происшествия , АГН "Москва"
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