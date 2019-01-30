В аквапарке «Мореон» эвакуируют людей из-за возгорания

В многофункциональном комплексе "Мореон" эвакуируют посетителей из-за задымления, сообщил Агентству "Москва" источник в экстренных службах.

Возгорание произошло в сауне на втором этаже дома №16 на улице Голубинская. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

Ранее по этому адресу располагался аквапарк "Трансвааль-парк". В феврале 2004 года в здании рухнула крыша. Погибли 28 человек, в том числе восемь детей.

Сейчас на этом месте находится многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс семейного отдыха и реабилитации здоровья.