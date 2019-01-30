В МЧС объяснили странный подарок спасителю детей при пожаре

Российские соцсети с изумлением и возмущением отреагировали на подарок, сделанный МЧС Геворгу Аветисяну, спасшему во время пожара троих детей. Телеканал «РЕН ТВ» выяснил, почему ему презентовали огнетушитель.

«Почему именно огнетушитель? Такой тематический подарок сделали. Надежное средство защиты. Может герой наш его использовать в автомобиле или дома. Для детей мы подарили пожарный конструктор. Тематический. С учетом, что многодетные. Не смотря на то, что все девочки, думаю, им тоже будет интересно», — пояснили в МЧС.

Замначальника начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области полковник внутренней службы Валерий Казаков наградил Геворга Аветисяна благодарственным письмом и огнетушителем.

«Дети остались одни без присмотра взрослых, а путь к спасению через двери был отрезан огнем. Благодаря таким неравнодушным людям, как Геворг, количество пострадавших на пожарах становится меньше», — подчеркнул Валерий Казаков.

Пожар произошел в Цыганском поселке Екатеринбурга по адресу улица Депутатская, 53. Аветисян выбил окно и вытащил из огня двух девочек и мальчика.

Пожарные сообщили, что спаситель будет награжден медалью, просто на ее оформления требуется определенное время.