В Санкт-Петербурге произошел пожар в здании цеха по переработке мусора

Пожарные тушат возгорание на площади 200 кв. м в здании цеха по переработке мусора в Санкт-Петербурге , сообщает во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. "29 января в 00:40 поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, Октябрьская набережная, дом 50. Горит здание цеха по переработке мусора, размером в плане 40х30 м на площади 200 кв. м. В 01:13 ранг пожара повышен до №2", — говорится в сообщении. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара от МЧС привлечены 18 единиц техники и 64 человека личного состава.