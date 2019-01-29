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В Санкт-Петербурге произошел пожар в здании цеха по переработке мусора 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пожарные тушат возгорание на площади 200 кв. м в здании цеха по переработке мусора в Санкт-Петербурге, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.
"29 января в 00:40 поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, Октябрьская набережная, дом 50. Горит здание цеха по переработке мусора, размером в плане 40х30 м на площади 200 кв. м. В 01:13 ранг пожара повышен до №2", — говорится в сообщении.
Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара от МЧС привлечены 18 единиц техники и 64 человека личного состава.
ТАСС: последние новости
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Пожары , МЧС , Санкт-Петербург
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