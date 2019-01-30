Представителей пожарного надзора будут приглашать на встречу с бизнесом в Подмосковье

На ежемесячную встречу с бизнесом в Московской области начнут приглашать представителей пожарного надзора и ГУ МЧС России по Подмосковью, сообщил журналистам в среду заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.

В среду Хромов провел традиционную встречу с представителями бизнеса.

«Сегодня был вопрос к управлению пожарнадзора и к органам МЧС, которые являются достаточно серьезным, с одной стороны, регулирующим органом, а, с другой стороны, серьезным покупателем продукции предприятий Московской области. Я думаю, что данных коллег мы начнем приглашать на встречу с бизнесом», — сказал Хромов.

Он отметил, что также бизнесменов волновали вопросы земельно-имущественного характера, подключения электричества и газа, обсуждались вопросы по ремонту дорог к промышленным предприятиям.

«Уже выходят вопросы на повестку, связанные с развитием бизнеса. У нас обращаются промышленники по вопросам, связанным с развитием производства, обращаются предприятия по развитию социально-ориентированного бизнеса. Выстраивается диалог по созданию объектов социального назначения», — добавил Хромов.