В Якутии на золотом руднике произошло задымление на глубине 270 метров

Задымление на глубине 270 метров произошло на руднике "Бадран" в Оймяконском районе Якутии , всех шахтеров вывели на поверхность, пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС

Рудник находится в 134 километрах от посёлка Усть-Нера Оймяконского района, и предназначен для добычи золотой руды.

"Сегодня днём в главное управление МЧС России по республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что в руднике "Бадран" на территории Оймяконского района произошло задымление на глубине 270 метров, в бытовом помещении", — рассказали в пресс-службе.

На месте работает восемь сотрудников военизированного горноспасательного отряда, а также вспомогательная горноспасательная команда, в составе шести человек. Задействована одна единица техники.