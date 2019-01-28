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В Якутии на золотом руднике произошло задымление на глубине 270 метров 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: vk.com
Задымление на глубине 270 метров произошло на руднике "Бадран" в Оймяконском районе Якутии, всех шахтеров вывели на поверхность, пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Рудник находится в 134 километрах от посёлка Усть-Нера Оймяконского района, и предназначен для добычи золотой руды.
"Сегодня днём в главное управление МЧС России по республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что в руднике "Бадран" на территории Оймяконского района произошло задымление на глубине 270 метров, в бытовом помещении", — рассказали в пресс-службе.
На месте работает восемь сотрудников военизированного горноспасательного отряда, а также вспомогательная горноспасательная команда, в составе шести человек. Задействована одна единица техники.
"В результате взаимодействия установлено, что на поверхность выведены все сотрудники рудника. Погибших, пострадавших нет. Проводится проветривание рудника", — сообщили в ведомстве.
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Пожары , Происшествия , МЧС , Республика Саха (Якутия)
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